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​Помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який грав Гантера в "Друзях"

Останні три роки актор боровся з раком простати.

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, найбільш відомий за роллю офіціанта Гантера в ситкомі "Друзі", помер 24 жовтня у віці 59 років.

Останні три роки актор боровся з раком простати, пише TMZ.

Тайлер грав у багатьох серіалах, зокрема таких як "Сабріна - юна відьма, "Клініка", "Журнал мод", проте знаменитість йому принесли саме "Друзі", де він грав працівника кафе Central Perk, таємно закоханого в одну з головних героїнь, Рейчел.

Протягом 10 років Тайлер знявся у 150 епізодах "Друзів".

У 2018 році актору поставили діагноз рак простати, який він тримав у таємниці. Через хворобу він не зміг приїхати на зйомки спеціального епізоду про возз'єднання "Друзів" у 2021 році, взявши участь у ньому за допомогою відеозв'язку. У червні 2021 році, через кілька тижнів після виходу епізоду, Тайлер вперше повідомив, що хворіє на рак.

Нагадаємо, що у червні 2019 року помер актор Макс Райт, який грав боса Гантера в "Друзях", а у грудні 2019 року - Рон Лібман, який грав батька Рейчел Грін.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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