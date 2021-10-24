Американський дипломат закликав КНДР припинити ракетні випробування і повернутися до переговорів

Сполучені Штати закликають Північну Корею зупинити ракетні випробування і відновити переговори.

Про це заявив представник США з питань КНДР Сунь Кім після зустрічі з південнокорейськими чиновниками в Сеулі, передає Радіо Свобода.

"Ми закликаємо КНДР припинити ці провокації та іншу дестабілізуючу діяльність і замість цього долучитися до діалогу", – заявив Сунь Кім.

Він повторив, що США "готові зустрітися з КНДР без попередніх умов" і не мають "ворожих намірів" щодо Пхеньяна.

Кім поспілкувався з журналістами після зустрічі зі своїм південнокорейським колегою, представником Південної Кореї з ядерних переговорів Но Ґю Дуком. Зустріч відбулася через кілька днів після того, як Північна Корея провела випробування балістичної ракети з підводного човна - останнє в серії ракетних випробувань на тлі застою в ядерній дипломатії із Вашингтоном.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

Наприкінці вересня КНДР двічі за тиждень провела випробування ракет. Влада КНДР заявляла, що випробування зброї спрямовані на підвищення її обороноздатності, як і в інших країнах, і звинуватила США та Південну Корею у "подвійних стандартах" та "ворожій політиці".

Утім, лідер КНДР Кім Чен Ин все ж повідомив, що готовий у жовтні відновити гарячі телефонні лінії зв'язку з Південною Кореєю. Тривалий час у КНДР на дзвінки Південної Кореї не відповідали, аж поки не відновили зв'язок 4 жовтня.