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У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна

Валентин Гапонцев боровся з онкологічним захворюванням.

У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
Фото: rbc.ru

У США помер 83-річний російський учений-фізик і бізнесмен з американським громадянством Валентин Гапонцев.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно з даними журналу Forbes, його статки становлять 2,8 мільярда доларів.

Заснована Гапонцевим компанія IPG Photonics є одним з найбільших виробників промислових лазерів в світі, її ринкова капіталізація становить 8,9 мільярда доларів.

У січні 2018 року бізнесмен потрапив у доповідь Міністерства фінансів США про осіб, наближених до президента Росії Володимира Путіна. “Після потрапляння в список заснована ним компанія подешевшала на три мільярди доларів, а сам він втратив майже половину з трьох мільярдів своїх статків”, – йдеться у повідомленні.

Гапонцев через суд домагався видалення його зі списку, наполягаючи, що його не можна називати олігархом, а левова частина його бізнесу ніколи не була пов’язана з Росією.

Він залишається єдиним росіянином, який зміг домогтися видалення зі списку. Через півроку позов був відкликаний, а бізнесмен уклав з Мінфіном мирову угоду.

В останні роки Валентин Гапонцев боровся з онкологічним захворюванням.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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