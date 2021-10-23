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Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
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Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму

Він зізнався, що шокований інцидентом, співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною загиблої.

Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Алек Болдуїн

Американський актор Алек Болдуїн вперше прокоментував трагічний інцидент на знімальному майданчику фільму “Іржа”, внаслідок якого загинула операторка українського походження Галина Гатчінс та отримав важке вогнепальне поранення режисер Джоел Соуз.

Актор оприлюднив допис у Twitter, в якому зізнався, що він шокований інцидентом. Він також повідомив, що співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною загиблої.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль щодо трагічної події, яка забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", – написав Болдуїн.

Нагадаємо, Алек Болдуїн на зйомках фільму в Нью-Мехіко застрелив операторку Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соуза. 

Трагедія трапилася під час знімання сцени, в якій Болдуїн мав стріляти холостими патронами. Натомість реквізитна зброя, з якої стріляв актор, виявилася заряджена бойовими патронами.

Алек Болдуїн – актор, комік і письменник, лауреат премій "Золотий глобус" та "Еммі". 

Галина Гатчінс народилася в Києві, мешкала в Лос-Анджелесі, член Міжнародної гільдії кінематографістів. 

Режисер і сценарист Джоел Соуза дебютував у повнометражному фільмі-бойовику "Краун Вік", випущеному в 2019 році.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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