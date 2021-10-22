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До України прибула третя партія військової допомоги від США

Нова партія зброї включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно, тощо.

До України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від уряду США для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Нова партія зброї включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно, тощо.

Нагадаємо, що протягом цього місяця, а саме 10 та 18 жовтня, до України було доставлено дві партії вантажу. Перша партія включала медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження.

Загалом, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів доправлена в рамках домовленостей, досягнутих під час візиту Президента Володимира Зеленського до США у вересні цього року. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів.

Нагадаємо, на початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Зеленського до США було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США і Угоду між українським та американським урядами про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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