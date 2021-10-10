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В Україну прибула одна з партій додаткової безпекової допомоги від США

Американські партнери, зокрема, передають медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси.

В Україну прибула одна з партій додаткової безпекової допомоги від США
Фото: pravda.com.ua

В Україну прибули вантажі додаткової безпекової допомоги від Уряду США. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Допомога прибула за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

“Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів”, – йдеться у повідомленні.

Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула у неділю, 10 жовтня, до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Загалом, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо, на початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Зеленського до США було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США і Угоду між українським та американським урядами про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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