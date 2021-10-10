У Татарстані (Росія) у результаті аварії двомоторного літака L-410 з парашутистами загинуло щонайменше 19 людей.

Про це пише interfax.ru з посиланням на надзвичайників.

Відомо, що літак місцевого аероклубу розбився в Мензелінському районі республіки. На борту перебувало 23 людини – 21 парашутист і 2 члени екіпажу.

Після аварії літак розламався навпіл і загорівся, вогонь вдалося швидко загасити.

Водночас пізніше стало відомо, що на місці авіакатастрофи живими знайшли 7 осіб.

Як виданню повідомило джерело, основною причиною аварії зараз вважають відмову техніки. "За попередніми даними, під час польоту сталася відмова, пілот спробував здійснити вимушену посадку, проте удар об землю виявився дуже сильним", – повідомив він.

Нагадаємо, румунський мільярдер Дан Петреску загинув у авіакатастрофі в Італії. На борту, крім сім'ї Петреску, були ще п'ять осіб. Усі загинули.