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У Росії літак з парашутистами “розламався навпіл”, загинуло попередньо 19 осіб

На місці авіакатастрофи живими знайшли 7 осіб.

У Росії літак з парашутистами “розламався навпіл”, загинуло попередньо 19 осіб
Фото: interfax.ru

У Татарстані (Росія) у результаті аварії двомоторного літака L-410 з парашутистами загинуло щонайменше 19 людей.

Про це пише interfax.ru з посиланням на надзвичайників.

Відомо, що літак місцевого аероклубу розбився в Мензелінському районі республіки. На борту перебувало 23 людини – 21 парашутист і 2 члени екіпажу.

Після аварії літак розламався навпіл і загорівся, вогонь вдалося швидко загасити.

Водночас пізніше стало відомо, що на місці авіакатастрофи живими знайшли 7 осіб.

Як виданню повідомило джерело, основною причиною аварії зараз вважають відмову техніки. "За попередніми даними, під час польоту сталася відмова, пілот спробував здійснити вимушену посадку, проте удар об землю виявився дуже сильним", – повідомив він.

Нагадаємо, румунський мільярдер Дан Петреску загинув у авіакатастрофі в Італії. На борту, крім сім'ї Петреску, були ще п'ять осіб. Усі загинули.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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