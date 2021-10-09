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Ліван залишився без світла після відключення двох найбільших ТЕС

Блекаут може затягнутися на кілька днів.

Ліван залишився без світла після відключення двох найбільших ТЕС
ТЕС Захрані
Фото: MTV Lebanon

Майже весь Ліван залишився без електроенергії у суботу, 9 жовтня, після відключення двох найбільших електростанцій, на яких закінчилось паливо.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ліванську державну енергетичну компанію EDL та джерела в уряді країни.

"Ліванська електромережа повністю припинила роботу сьогодні опівдні, і навряд чи запрацює до наступного понеділка або навіть кількох днів", - сказав чиновник.

ТЕС Дейр-Аммар, розташована біля Триполі, та ТЕС Захрані біля міста Сайда виробляють близько 40% електроенергії країни. Але їх одночасне відключення, яке пояснюється затримками поставок мазуту з Об'єднаних Арабських Еміратів,  призвело до перевантаження мережі та блекауту по всій країні.

Світло залишилось тільки у тих громадян, які підключені до приватних дизельних генераторів. Проте вони не здатні покрити відсутність загальнонаціональної електромережі.

Перед блекаутом у Лівані електрику від держави багатьом користувачам давали тільки на дві години в день.

Влада Лівану спробує використати армійські резерви мазуту, щоб перезапустити ТЕС, але на це знадобиться певний час.

Нагадаємо, що Ліван переживає найгіршу економічну та політичну кризу з моменту проголошення незалежності в 1943 році. У 2020 році країна оголосила дефолт за євробондами, а за кілька місяців Бейрут сильно постраждав внаслідок вибухів у порту. Країні було завдано збитків на 15 млрд доларів, що дуже поглибило кризу в Лівані.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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