Внаслідок теракту у шиїтській мечеті могло загинути до 70 осіб, – ЗМІ

Відповідальність за вибух взяла “Ісламська держава”, кажуть про 300 загиблих та постраждалих.

У результаті вибуху у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану могло загинути від 43 до 70 осіб. Ця атака є наймасштабнішою з тих, що сталися з початку захоплення країни екстремістським рухом “Талібан”.

Про це пише dpa-international.com з посиланням на ЗМІ.

Відповідальність за теракт взяла терористична група “Ісламська держава”, повідомивши через свій пропагандистський рупор Amaq News Agency про 300 вбитих і поранених внаслідок вибуху. Ця цифра є значно більшою за ті, про які повідомляють.

Так, афганістанське державне інформаційне агентство Bakhtar каже про щонайменше 43 загиблих і 143 поранених.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я провінції заявив, що було “близько 50 убитих і понад 50 поранених”, водночас місцеві журналісти повідомили, що загинуло щонайменше 70 осіб.

Усі подробиці наразі невідомі, але відео, викладені у соціальних мережах, показують чоловіків і жінок, що біжать по вулиці з криками.

Amaq New Agency повідомило, що член ІДІЛ підірвав свій жилет з вибухівкою в мечеті, перебуваючи серед натовпу віруючих громади Хазара. Ця етнічна група протягом багатьох років часто ставала мішенню сунітських екстремістів.

Нагадаємо, теракт у Кундузі стався під час п'ятничної молитви, раніше повідомляли про 28 загиблих.

За вибух біля мечеті Кабула в неділю, 3 жовтня, у результаті якого загинуло 8 осіб, також взяла на себе "Ісламська держава".