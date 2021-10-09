Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
ГоловнаСвіт

Внаслідок теракту у шиїтській мечеті могло загинути до 70 осіб, – ЗМІ

Відповідальність за вибух взяла “Ісламська держава”, кажуть про 300 загиблих та постраждалих.

Внаслідок теракту у шиїтській мечеті могло загинути до 70 осіб, – ЗМІ
Таліби інспектують місце вибуху
Фото: EPA/UPG

У результаті вибуху у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану могло загинути від 43 до 70 осіб. Ця атака є наймасштабнішою з тих, що сталися з початку захоплення країни екстремістським рухом “Талібан”.

Про це пише dpa-international.com з посиланням на ЗМІ.

Відповідальність за теракт взяла терористична група “Ісламська держава”, повідомивши через свій пропагандистський рупор Amaq News Agency про 300 вбитих і поранених внаслідок вибуху. Ця цифра є значно більшою за ті, про які повідомляють.

Так, афганістанське державне інформаційне агентство Bakhtar каже про щонайменше 43 загиблих і 143 поранених.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я провінції заявив, що було “близько 50 убитих і понад 50 поранених”, водночас місцеві журналісти повідомили, що загинуло щонайменше 70 осіб.

Усі подробиці наразі невідомі, але відео, викладені у соціальних мережах, показують чоловіків і жінок, що біжать по вулиці з криками.

Amaq New Agency повідомило, що член ІДІЛ підірвав свій жилет з вибухівкою в мечеті, перебуваючи серед натовпу віруючих громади Хазара. Ця етнічна група протягом багатьох років часто ставала мішенню сунітських екстремістів.

Нагадаємо, теракт у Кундузі стався під час п'ятничної молитви, раніше повідомляли про 28 загиблих.

За вибух біля мечеті Кабула в неділю, 3 жовтня, у результаті якого загинуло 8 осіб, також взяла на себе "Ісламська держава".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також