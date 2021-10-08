У російський реєстр "іноземних агентів" внесли Bellingcat

Також список поповнився сімома журналістами і двома організаціями.

Міністерство юстиції Російської Федерації розширило перелік засобів масової інформації, які виконують функцію "іноземних агентів".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

До реєстру, зокрема, потрапив проєкт журналістів- розслідувачів Bellingcat. Крім нього, у списку - компанія-засновник видання "Кавказький вузол" і компанія-власник видання M.News.

Серед фізичних осіб, які потрапили в список, - Галина Арапова - директор "Центру захисту прав ЗМІ"; Євген Симонов - еколог, координатор коаліції "Річки без кордонів"; внук поета і письменника Костянтина Симонова.

Також реєстр поповнився сімома журналістами, деякі з них співпрацювали з виданням "Проєкт", який був визнаний "небажаної" організацією.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року в Росії набув чинності закон, який передбачає статус "іноземного агента" для всіх засобів масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону.

Того ж року Росія почала формувати список ЗМІ-іноагентів. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода", серед них - український сайт "Крим.Реалії".