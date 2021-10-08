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У Батумі обвалився під’їзд п'ятиповерхівки, під завалами шукають людей

Причина обвалення наразі невідома.

У грузинському місті Батумі обвалилася частина багатоквартирного п'ятиповерхового будинку. Кадри з місця надзвичайної події опублікувало місцеве інформаційне агентство Batumelebi.

На фото видно, що постраждав цілий під'їзд, замість входу в який лежать лише уламки.

На місці НП працюють пожежні, рятувальники і бригада швидкої допомоги. Місцеві жителі допомагають очищати територію.

За попередніми даними, під завалами можуть бути люди.

Видання Новини Грузія з посиланням на свідків події повідомляє, що обваленню передував вибух.

Також від обвалення постраждали автомобілі, які стояли біля будинку.

Причина обвалення наразі невідома.

З-під завалів визволили дитину віком 6-7 років, яка перебувала в припаркованій біля будинку машині. Як повідомляє netgazeti, машину завалило уламками стін. Дитина жива, її госпіталізували.

Як повідомляли, у вересні в підмосковному Ногінську через вибух у житловому будинку обвалилися стіни трьох поверхів. Загинули люди.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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