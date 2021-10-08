У грузинському місті Батумі обвалилася частина багатоквартирного п'ятиповерхового будинку. Кадри з місця надзвичайної події опублікувало місцеве інформаційне агентство Batumelebi.

На фото видно, що постраждав цілий під'їзд, замість входу в який лежать лише уламки.

На місці НП працюють пожежні, рятувальники і бригада швидкої допомоги. Місцеві жителі допомагають очищати територію.

За попередніми даними, під завалами можуть бути люди.

В Батуми🇬🇪 рухнула часть многоэтажного жилого дома. Сколько людей находится под завалами пока неизвестно. По предварительным данным, здесь жили 12 семей. Из под завалов в Батуми удалось вытащить ребенка.🤔 pic.twitter.com/8ADOHbbE3v — Alexander (@avaza1972) October 8, 2021

Видання Новини Грузія з посиланням на свідків події повідомляє, що обваленню передував вибух.

Також від обвалення постраждали автомобілі, які стояли біля будинку.

Причина обвалення наразі невідома.

В главном курортном городе Грузии Батуми обрушилась часть жилого дома



Число пострадавших неизвестно. pic.twitter.com/1zAnTwBpJI — YURII (@forura80) October 8, 2021

З-під завалів визволили дитину віком 6-7 років, яка перебувала в припаркованій біля будинку машині. Як повідомляє netgazeti, машину завалило уламками стін. Дитина жива, її госпіталізували.

Як повідомляли, у вересні в підмосковному Ногінську через вибух у житловому будинку обвалилися стіни трьох поверхів. Загинули люди.