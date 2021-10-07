Шмигаль обговорив з головою парламенту Грузії посилення співпраці між країнами

Сторони також обговорили спільні євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення, зокрема в межах "Східного партнерства".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з Головою Парламенту Грузії Кахабером Кучавою. Сторони, серед іншого, обговорили посилення торгово-економічної співпраці та спільний євроінтеграційний рух.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль підкреслив стратегічне партнерство між Україною та Грузією.

Він також звернув увагу на відновлення позитивної динаміки двостороннього економічного співробітництва - товарообіг між країнами за перше півріччя зріс майже на 30%.

"Сподіваюся, позитивна динаміка нашої двосторонньої торгівлі надалі збережеться і ми розширимо двосторонню співпрацю", - зазначив прем’єр.

Серед іншого Денис Шмигаль та Кахабер Кучава обговорили спільні євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення, зокрема в межах "Східного партнерства".

Прем’єр-міністр України також висловив сподівання, що досягнуті домовленості про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 сприятимуть подальшому зростанню туристичного потоку між країнами.

Він також підкреслив важливість збільшення кількості регулярних авіаційних рейсів між містами України та Грузії.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Сторони обговорили співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній та медичній сферах.