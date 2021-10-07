Перевиконання планових показників – результат не зростання кількості імпорту, а підвищення якості роботи митниці, - Рябікін

У порівнянні з січнем-серпнем 2020 надходження збільшились на 36%.митн

Як демонструють цифри, перевиконання митницею за січень-серпень 2021 року на 7% індикативних планових показників, які підвищуються щомісяця на кілька мільярдів, стало результатом не зростання кількості імпорту, а якості роботи митниці та митників.

Так голова Державної митної служби Павло Рябікін в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» прокоментував закиди деяких народних депутатів та експертів, що перевиконання плану грошових надходжень Держмитслужбою на лише кілька відсотків не корелюється з обсягами імпорту споживчих товарів і загального імпорту.

За даними митниці, уточнив він, індикативний показник на січень-серпень 2021 року становить 271 млрд.грн. Фактично перераховано до бюджету 291 млрд. грн, що становить виконання індикативного показника на 107%, перевиконання – 19 млрд. грн.

У порівнянні з січнем-серпнем 2020 (214 млрд.грн.) надходження збільшились на 36% або на 76 млрд. грн.

«Тим часом темпи росту імпорту за вагою (в тоннах) зросли на 10%, а за вартістю (у доларах) ­– на 31% (з 30,4 млрд.дол.США до 39,8 млрд.дол.США). І з цими показниками цілком корелюють темпи зростання митних платежів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в доларах США – на 30% (з 8 134 млн.дол.США до 10 543 млн.дол.США). Тому ці закиди у «недоперевиконанні» плану митних платежів до бюджету не є коректними і носять скоріше політичний характер», - вважає голова Держмитслужби.

Ідеться не стільки про зростання об’ємів імпорту товарів, скільки, в першу чергу, про комплекс організаційних заходів, зокрема, забезпечення кадрового добору та перехід на контрактну форму роботи, початок функціонування Держмитслужби у форматі Єдиної юридичної особи, імплементацію національного законодавства до норм Митного кодексу ЄС та міжнародних митних конвенцій, пояснив Рябікін.

Павло Рябікін наголосив, що питання бюджету для митниці залишається гострим. План реформування Держмитслужби, розрахований на 3 роки, який містить принципові зміни, у своїх основних пунктах потребує додаткового фінансування.

«Вважаю за необхідне підвищити зарплату працівникам митниці і відповідно збільшити зарплатний фонд не менше ніж у 2 рази», - сказав Павло Рябікін.

Розроблений митницею план заходів із облаштування і приведення пріоритетних пунктів пропуску до сучасних стандартів потребує більше ніж 3,9 млрд. грн., а митниці виділено лише 1 млрд. грн.

Ми представили свої розрахунки, які демонструють, що за рахунок реалізації плану реформування Держмитслужби у всіх його аспектах ми отримаємо за 3 роки за умови збереження бази товарообігу приріст митних платежів у 100 млрд. грн.

«Тому вважаю, що проєкт бюджету-2022 потребує збільшення у видатковій частині для реалізації поставлених перед Держмитслужбою завдань», - заявив Голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

Раніше в інтерв'ю LB.ua Павло Рябікін заявив, що, на його думку, «ми підійшли до тієї стадії дестабілізації, що, напевно, криміналізація злочинів, пов'язаних з порушеннями митного оформлення, є актуальною. При масштабах грошових потоків на митницях штрафи часто не працюють, адмінстягнення – теж».