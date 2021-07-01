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​Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держмитслужби

Переможець буде призначений на п'ять років.

​Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держмитслужби

Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття посади голови Державної митної служби.

Про це повідомляється у розпорядженні №699 від 30 червня.

Переможець конкурсу буде призначений на п'ять років (якщо виграє людина пенсійного віку, їй запропонують річний контракт з правом повторного призначення без конкурсу).

Голові ДМС обіцяють посадовий оклад в розмірі 29,4 тис. гривень з надбавкою за ранг. Також він зможе претендувати на інші надбавки, доплати та премії, передбачені законом про державну службу, і додаткові стимулюючі виплати.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта; стаж не менше 7 років, в тому числі не менше 3 років на посадах державної служби категорії "А" чи "Б", на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи на керівних посадах у сфері митної справи; знання англійської чи французької мови.

Нагадаємо, що з листопада 2020 року Державну митну службу очолює колишній генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і депутат Верховної Ради трьох скликань Павло Рябікін. З ним уклали контракт про проходження державної служби на період дії карантину, але відтоді парламент відновив проведення конкурсів на державну службу.

На момент призначення Рябікін став п'ятим керівником ДМС за півтора року.

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