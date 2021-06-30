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Комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді підтримати законопроєкт Зеленського про олігархів

Його мають розглянути завтра на позачерговому засіданні. 

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді підтримати законопроєкт Зеленського про олігархів
Фото: president.gov.ua

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки і оборони рекомендував нардепам підтримати президентський законопроєкт №5559 про деолігархізацію. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на трансляцію засідання. 

Комітет рекомендував включити документ до порядку денного і ухвалити за основу. Законопроєкт планують розглядати вже 1 липня на позачерговому засіданні. 

Законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень". 

Документ має ще три альтернативні. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що парламенту вдастся ухвалити законопроєкт за основу 1 липня, а до другого читання депутати зможуть надати поправки.

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