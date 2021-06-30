Кабмін затвердив першу програму національно-патріотичного виховання

Кабінет міністрів на засіданні 30 червня затвердив першу програму національно-патріотичного виховання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Метою програми є "формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, здобутки та досягнення".

Орієнтовний обсяг фінансування програми до 2025 року становитиме 324,2 млн гривень.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Кабмін ухвалив стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки.