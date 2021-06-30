Путін назвав законопроєкт Зеленського про корінні народи зброєю масового ураження проти росіян

Президент Росії Володимир Путін заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи змусить етнічних росіян "переписуватися", щоб не відчувати себе людьми другого сорту.

"Сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до нас, це очевидна справа. Інакше важко було б пояснити проєкт закону, який внесено президентом у Раду, а саме - про корінні народи. Де російський народ оголошується некорінним на цій території", - сказав Путін під час прямої лінії 30 червня.

"Це незбагненно! Споконвіку тут жили руські люди, а тепер вони оголошуються некорінними. До чого це призведе? Це призведе до того, що частина людей може поїхати. Але куди їхати? Квартира, робота і так далі. Тоді будуть змушені переписуватися, щоб не відчувати себе людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загальної кількості росіян. Це можна порівняти за негативними наслідками з застосуванням зброї масового ураження. Це серйозна справа", - сказав Путін.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що російська інтерпретація законопроєкту про корінні народи не має нічого спільного з дійсністю.

Термін "корінні народи" є сталим у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, він закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроект фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права

Законопроєкт передбачає, що корінним народом є автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Під ці ознаки підпадають кримські татари, караїми та кримчаки.

Всі три народи проживають на окупованій території Криму.