Спільно з ООН Україна реалізує 10 проєктів на $125 млн, - Шмигаль

Керівник уряду подякував ООН за допомогу Україні у впровадженні реформ і в боротьбі з COVID-19.

У межах міжнародної технічної допомоги в Україні реалізують 10 проєктів Організації Об’єднаних Націй загальною вартістю понад 125 млн доларів США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабінету міністрів.

"Цінуємо діяльність ООН в межах наданої Україні міжнародної технічної допомоги. На сьогодні в Україні успішно реалізуються 10 проєктів загальною кошторисною вартістю понад 125 млн дол. США. Послідовна політична підтримка ООН та надання технічної, експертної та фінансової допомоги відіграють важливу роль у реалізації реформ та забезпеченні стабільності в Україні", - сказав Шмигаль на засіданні Керівного комітету високого рівня із впровадження Рамкової програми партнерства між урядом України та ООН на 2018-2022 роки.

Керівник уряду також подякував ООН за допомогу, що надається Україні у впровадженні реформ і допомогу та підтримку в напрямку боротьби з COVID-19.

У засіданні комітету взяли участь координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, представники організацій системи ООН та уряду України.

Учасники засідання обговорили основні результати виконання Рамкової програми та заплановані заходи для забезпечення досягнення спільних поставлених цілей партнерства.