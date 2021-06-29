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Олексій Чернишов розповів, як ліквідують ДАБІ

Ключовий законопроєкт готується до розгляду в Раді. 

Олексій Чернишов розповів, як ліквідують ДАБІ
Олексій Чернишов
Фото: Пресслужбі Мінрегіону

Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у інтерв’ю онлайн-виданню "Дзеркало тижня".

"Наразі ключовий законопроєкт №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» вже підтримали близько 150 народних депутатів", — зазначив Олексій Чернишов. 

Документ готується до голосування у Раді. Проєкт закону передбачає лібералізацію процесу дозволів та оформлення будівництва, а також повну діджиталізацію взаємодії забудовника з дозвільними процесами. Проєкт закону мають розглянути найближчим часом у Верховній Раді України. 

Також в інтерв’ю профільний міністр зробив акцент на посиленні відповідальності за підготовку проєктної документації та її експертизи. 

"Будуть розширені повноваження органів місцевого самоврядування у питанні контролю над процесом будівництва. Плюс — запроваджено адміністративну та кримінальну відповідальність — зокрема й фізичних осіб — за правопорушення в цій сфері. Законопроєкт стосовно цього теж готується", — наголосив Олексій Чернишов в інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов повідомив про підписання Меморандуму "Про перевірку співробітників на доброчесність" між Мінрегіоном, НАБУ та ДІАМ. Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро України сприятиме у проведенні конкурсів з добору кандидатів на посади державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування.

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