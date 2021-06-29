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Порошенко вимагає внести до порядку денного ТСК розслідування справи "вагнерівців"

«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

Порошенко вимагає внести до порядку денного ТСК розслідування справи "вагнерівців"
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії – про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.

«Виявляється, 11 з половиною місяців влада – Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців», – констатував Порошенко.

«Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиції по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень», – резюмував Петро Порошенко.

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