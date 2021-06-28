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Розшукуваний депутат Козак задекларував проживання у Білорусі

Соратник Медведчука знайшов прихисток в сусідній країні.

Розшукуваний депутат Козак задекларував проживання у Білорусі
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Депутат Верховної Ради Тарас Козак, який знаходиться у розшуку за підозрою в державній зраді, вказав у свої декларації, що знаходиться у Білорусі.

У повідомленні від 25 червня про суттєві зміни в майновому стані він вказав 1,319 млн гривень видатків на оренду нерухомого майна у Білорусі та продаж валюти на суму 1,341 млн гривень.

Тарас Козак фігурує у тій же справі, що й Віктор Медведчук.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

СБУ стверджує, що має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором.

У лютому Рада національної безпеки та оборони включила Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Туди ж потрапили Козак з цивільною жінкою Наталією Лавренюк. Рішенням РНБО президент також фактично заблокував діяльність трьох телеканалів – 112, Newsone та ZIK, які записані на Козака.

Козаку досі не обрали запобіжний захід. Прокурори та слідчі планують просити суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

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