​Справа Медведчука: гроші і державна зрада

Від санкцій до підозри
У лютому 2021 року проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, його бізнес-партнера, нардепа від фракції ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ними компаній рішенням РНБО були накладені санкції «за фінансування тероризму». Найголовніший удар влада завдала по медіа-холдингу, який формально володів Тарас Козак – телеканалів «112», «Zik» та «NewsOne».
Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара-Західний напрямок. Територією України проходить 1433 кілометрів нафтопродуктопроводу. Ділянка нафтопродуктопроводу експлуатувала компанія «ПрикарпатЗахідТранс», яку пов'язували з Медведчуком.
У чому підозрюють Медведчука та Козака
Нардепів від ОПЗЖ підозрюють у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 111 (Державна зрада) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.
Епізод перший стосується нафтогазового родовища на Шельфі Чорного моря.
Починаючи з 2014 року Медведчук розвивав нафтовий бізнес у Росії. За даними слідства Віктор Медведчук у 2015 році зареєстрував у Росії компанію «Нові Проекти», яка мала ліцензію на видобуток корисних копалин родовища «Глибока» на Керченському шельфі Чорного моря.
«У 2014 році Росія анексувала Крим, держава втратила не лише територію, але і ресурси на два трильйони гривень. Одним з таких родовищ, а саме родовищем «Глибока», володіє Віктор Медведчук. Маючи зв'язки з Російською Федерацією він зареєстрував компанію в окупованому Криму. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів вартість корисних копалин може сягати 38 мільярдів гривень», – розповіла Генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Раніше, повідомлялось, що нафтогазовою ділянкою «Глибокою» володіє олігарх з оточення Януковича Сергій Курченко, який у 2014 році утік до Росії. Але за версією слідства компанією «Нові Проекти» володіють люди пов'язані з Медведчуком. До слова компанія отримала дозвіл на видобуток корисних копалин, на 40 років цьому шельфі, ще у 2012 році. До цього всі кошти на розвідку цієї ділянки витратила держава.
На прес-брифінгу щодо вручення підозри Венедиктова разом з головою СБУ Іваном Бакановим представили запис розмови Віктора Медведчука з заступником голови уряду РФ «Дімою» (Дмитром Козаком), в якому йдеться про те, що Медведчук готовий заново реєструвати своє підприємство після окупації, але вже як «російське» – щоб не платити податки в Україні.
«Єдине, що на даний час зупинило незаконний видобуток наших ресурсів, так це те, що територія ділянки "Глибока" частково перетинається з межею військового полігону держави-окупанта. З метою усунення перешкоди фігурант передав лист на адресу президента (Володимира Путіна, – LB.ua) про зміну меж полігону», – додала Ірина Венедіктова.
За версією слідства Медведчук особисто вносив правки в цих листах.
«Бажання було сплачувати податки не Україні, а країні агресору. Всі факти підтверджені судовими експертизами. Всі аудіозаписи підтверджені експертизою. Судово-лінгвістична процедура правок у листі Путіна також показала, що ці правки вносив саме пан Медведчук», – повідомив Іван Баканов.
Ще один епізод звинувачення стосується «зливу» росіянам інформації про ЗСУ.
За версією слідства, у серпні 2020 року Медведчук у Тарасу Козаку у Росію інформацію про знаходження прихованого військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад та проведення підготовки – для подальшої передачі спецслужбам РФ.
«Такий собі подарунок для спецслужб Росії», – заявив на брифінгу голова СБУ.
Третій епізод – довготривала спецоперація з вербування українських громадян, які працюють в РФ.
Слідство підозрює, що Медведчук та Козак створити інфраструктуру впливу на трудових мігрантів з метою виявлення об’єктів для вербування, а також поширення пропаганди.
Що далі?
За словами Ірини Венедіктової, досудове розслідування ще триває, і в розробці знаходяться інші кримінальні провадження.
СБУ наразі не відоме місцезнаходження Віктора Медведчука, але за словами Івана Баканова «він перебуває на території України». За його ж словами Тарас Козак покинув Україну та знаходиться у Росії.
Щодо причетності до справи політичного керівництва України, яке на час можливого злочину дозволило його провести, Баканов відповів: «Озвучимо трішки пізніше».
Перспективи “справи Медведчука”
«Якщо та інформація, яку надали підтвердиться – то все дуже серйозно. Якщо ж ні і це політика, тоді це просто гучні заяви, які ні до чого не призведуть. Хоч обвинувачення за статтею «державна зрада» – дуже широка і під неї підпадає багато понять, але зв'язку з подіями на Сході України та у Криму вже чимало розслідується справ, є навіть вироки, тому практика в Україні така є», – говорить адвокат, член Центральної ради громадської організації «Українське юридичне товариство» Сергій Сірий.
На думку адвоката сторона захисту, якщо справа дійде до суду буде наполягати на тому, що треба доказати певні зв'язки у злочині, а не загальні слова яких немає жодної конкретики.
Юрист говорять, що підозрюваним скоріше за все оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.
«Статті за якими обвинувачують цих осіб дуже серйозні. Судді які розглядатимуть справу навряд чи приймуть рішення про внесення застави», – вважає Сергій Сірий.
Але від підписання підозри до реального вироку може бути дуже довгий час говорить голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з міжнародного права Віктор Власюк. Слідство повинно не допустити процесуальних помилок та порушень при внесенні підозри.
«В нас вже звучали різні гучні заяви щодо Антоненка по справі Шеремета і по іншим справам, але результат самі бачите. Якщо буде прийняте на суді рішення, щодо тримання Медведчука під вартою, потім буде апеляція, потім касація і після цього він може звернутись до ЄСПЛ і якщо у процесуальних діях будуть помилки він виграє справу», – каже Віктор Власюк.