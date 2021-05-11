​Справа Медведчука: гроші і державна зрада

LB.ua розповідає про те, в чому звинувачують Медведчука та Козака.

У вівторок 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру одному з лідерів проросійської партії ОПЗЖ та куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку, а також його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Того ж дня у будинку Медведчука та його офісах відбулись обшуки.

Фото: СБУ

Від санкцій до підозри

У лютому 2021 року проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, його бізнес-партнера, нардепа від фракції ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ними компаній рішенням РНБО були накладені санкції «за фінансування тероризму». Найголовніший удар влада завдала по медіа-холдингу, який формально володів Тарас Козак – телеканалів «112», «Zik» та «NewsOne».

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара-Західний напрямок. Територією України проходить 1433 кілометрів нафтопродуктопроводу. Ділянка нафтопродуктопроводу експлуатувала компанія «ПрикарпатЗахідТранс», яку пов'язували з Медведчуком.

У чому підозрюють Медведчука та Козака

Нардепів від ОПЗЖ підозрюють у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 111 (Державна зрада) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Епізод перший стосується нафтогазового родовища на Шельфі Чорного моря.

Фото: СБУ

Починаючи з 2014 року Медведчук розвивав нафтовий бізнес у Росії. За даними слідства Віктор Медведчук у 2015 році зареєстрував у Росії компанію «Нові Проекти», яка мала ліцензію на видобуток корисних копалин родовища «Глибока» на Керченському шельфі Чорного моря.

«У 2014 році Росія анексувала Крим, держава втратила не лише територію, але і ресурси на два трильйони гривень. Одним з таких родовищ, а саме родовищем «Глибока», володіє Віктор Медведчук. Маючи зв'язки з Російською Федерацією він зареєстрував компанію в окупованому Криму. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів вартість корисних копалин може сягати 38 мільярдів гривень», – розповіла Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Раніше, повідомлялось, що нафтогазовою ділянкою «Глибокою» володіє олігарх з оточення Януковича Сергій Курченко, який у 2014 році утік до Росії. Але за версією слідства компанією «Нові Проекти» володіють люди пов'язані з Медведчуком. До слова компанія отримала дозвіл на видобуток корисних копалин, на 40 років цьому шельфі, ще у 2012 році. До цього всі кошти на розвідку цієї ділянки витратила держава.

На прес-брифінгу щодо вручення підозри Венедиктова разом з головою СБУ Іваном Бакановим представили запис розмови Віктора Медведчука з заступником голови уряду РФ «Дімою» (Дмитром Козаком), в якому йдеться про те, що Медведчук готовий заново реєструвати своє підприємство після окупації, але вже як «російське» – щоб не платити податки в Україні.

«Єдине, що на даний час зупинило незаконний видобуток наших ресурсів, так це те, що територія ділянки "Глибока" частково перетинається з межею військового полігону держави-окупанта. З метою усунення перешкоди фігурант передав лист на адресу президента (Володимира Путіна, – LB.ua) про зміну меж полігону», – додала Ірина Венедіктова.

За версією слідства Медведчук особисто вносив правки в цих листах.

«Бажання було сплачувати податки не Україні, а країні агресору. Всі факти підтверджені судовими експертизами. Всі аудіозаписи підтверджені експертизою. Судово-лінгвістична процедура правок у листі Путіна також показала, що ці правки вносив саме пан Медведчук», – повідомив Іван Баканов.

Ще один епізод звинувачення стосується «зливу» росіянам інформації про ЗСУ.

Фото: СБУ

За версією слідства, у серпні 2020 року Медведчук у Тарасу Козаку у Росію інформацію про знаходження прихованого військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад та проведення підготовки – для подальшої передачі спецслужбам РФ.

«Такий собі подарунок для спецслужб Росії», – заявив на брифінгу голова СБУ.

Третій епізод – довготривала спецоперація з вербування українських громадян, які працюють в РФ.

Фото: СБУ

Слідство підозрює, що Медведчук та Козак створити інфраструктуру впливу на трудових мігрантів з метою виявлення об’єктів для вербування, а також поширення пропаганди.

Що далі?

За словами Ірини Венедіктової, досудове розслідування ще триває, і в розробці знаходяться інші кримінальні провадження.

СБУ наразі не відоме місцезнаходження Віктора Медведчука, але за словами Івана Баканова «він перебуває на території України». За його ж словами Тарас Козак покинув Україну та знаходиться у Росії.

Щодо причетності до справи політичного керівництва України, яке на час можливого злочину дозволило його провести, Баканов відповів: «Озвучимо трішки пізніше».

Перспективи “справи Медведчука”

«Якщо та інформація, яку надали підтвердиться – то все дуже серйозно. Якщо ж ні і це політика, тоді це просто гучні заяви, які ні до чого не призведуть. Хоч обвинувачення за статтею «державна зрада» – дуже широка і під неї підпадає багато понять, але зв'язку з подіями на Сході України та у Криму вже чимало розслідується справ, є навіть вироки, тому практика в Україні така є», – говорить адвокат, член Центральної ради громадської організації «Українське юридичне товариство» Сергій Сірий.

Фото: hvylya.net

На думку адвоката сторона захисту, якщо справа дійде до суду буде наполягати на тому, що треба доказати певні зв'язки у злочині, а не загальні слова яких немає жодної конкретики.

Юрист говорять, що підозрюваним скоріше за все оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

«Статті за якими обвинувачують цих осіб дуже серйозні. Судді які розглядатимуть справу навряд чи приймуть рішення про внесення застави», – вважає Сергій Сірий.

Але від підписання підозри до реального вироку може бути дуже довгий час говорить голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з міжнародного права Віктор Власюк. Слідство повинно не допустити процесуальних помилок та порушень при внесенні підозри.

«В нас вже звучали різні гучні заяви щодо Антоненка по справі Шеремета і по іншим справам, але результат самі бачите. Якщо буде прийняте на суді рішення, щодо тримання Медведчука під вартою, потім буде апеляція, потім касація і після цього він може звернутись до ЄСПЛ і якщо у процесуальних діях будуть помилки він виграє справу», – каже Віктор Власюк.