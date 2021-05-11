США передадуть Україні ще два патрульні катери класу Island

Два такі катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Сполучені Штати планують в кінці місяця передати Україні ще два патрульні катери типу Island.

Про це повідомив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо працювати з Україною в двосторонньому форматі, щоб зміцнити, наприклад, її військово-морський потенціал у Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше в цьому місяці. На додаток до двох, які ми надали в листопаді 2019...", - заявив співробітник зовнішньополітичного відомства США.

Рікер також запевнив, що США поділяють серйозну стурбованість України і міжнародної спільноти щодо активного нарощування сил РФ в Чорноморському регіоні і будуть докладати зусиль для стримування російської мілітаризації надалі.

"Сполучені Штати ніколи не коливатимуться у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, і це включає територіальні води", - підкреслив Рікер.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України ввійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" і "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.