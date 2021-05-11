У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі сталася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
До Медведчука прийшли з обшуками (оновлено)
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку (оновлено)
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
Борис Джонсон, лідер Англії. Але не Шотландії
ГоловнаПолітика

США передадуть Україні ще два патрульні катери класу Island

Два такі катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

США передадуть Україні ще два патрульні катери класу Island
Фото: armyinform

Сполучені Штати планують в кінці місяця передати Україні ще два патрульні катери типу Island.

Про це повідомив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо працювати з Україною в двосторонньому форматі, щоб зміцнити, наприклад, її військово-морський потенціал у Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше в цьому місяці. На додаток до двох, які ми надали в листопаді 2019...", - заявив співробітник зовнішньополітичного відомства США.

Рікер також запевнив, що США поділяють серйозну стурбованість України і міжнародної спільноти щодо активного нарощування сил РФ в Чорноморському регіоні і будуть докладати зусиль для стримування російської мілітаризації надалі.

"Сполучені Штати ніколи не коливатимуться у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, і це включає територіальні води", - підкреслив Рікер.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України ввійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" і "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також