Кулеба спрогнозував Росії роль "меншого партнера" у протистоянні США і Китаю

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба спрогнозував, що в найближчі десятиліття світову політику визначатиме глобальне протистояння між США та Китаєм. При цьому він вважає, що Росія у цьому протистоянні буде "меншим партнером".

Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Безпека країни".

"Пріоритети наші традиційні - це насамперед рух до членства в Євросоюзі та НАТО. Але це також пошук місця України і отримання вигод та мінімізації ризиків від того глобального протистояння, яке розгорнулося між Сполученими Штатами та Китаєм. Я вважаю, що це будуть дві найбільші потуги, які будуть змагатися в світі в найближчі десятиліття. Інші великі країни (великі за розміром), такі як Росія, будуть виступати в ролі трошки меншого партнера Китаю, хтось буде виступати партнером Сполучених Штатів", - сказав Кулеба.

Він спрогнозував, що світ буде дуже волатильним і Україна постійно зазнаватиме ударів.

"Тому функція стримування буде дуже важливою. Я думаю, за останній місяць всі ми побачили, як працює стримування на практиці, і хочу подякувати всім партнерам України за те, що вони нас вчасно почули і зробили свій вагомий внесок в те, щоб Росія перестала брязкати зброєю", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що російські війська залишаються і біля кордонів України, і на окупованій території, але принаймні зникло гучне брязкання зброєю.

"Але вона [Росія] може відновити ці дії в будь-який момент. Тому ми знаємо, як стримувати ворога, як будувати альянси - ми маємо в цьому успіхи", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що попередній президент США Дональд Трамп розв'язав торгову війну з Китаєм, що супроводжувалася явно антикитайською риторикою з боку Білого дому у зв'язку з пандемією коронавірусу. Новий президент Джо Байден не є настільки радикальним, але й при ньому США доведеться конкурувати з Китаєм за домінування у світовій політиці та економіці.