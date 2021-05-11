У світі розпочалась хвиля дезінформації проти Ізраїлю, - посол Джоел Ліон

Дипломат висловив вдячність Україні за розуміння реальності ситуації, засудження ракетних обстрілів та визнання права Ізраїлю на самооборону.

У світі запущено хвилю дезінформації та фейкових новин, яка направлена на те, щоб покласти на Ізраїль провину за загострення ситуації у регіоні.

Про це йдеться в ексклюзивному коментарі Надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона для LB.ua.

Посол нагадав, що мирні жителі міст і сіл на півдні Ізраїлю останніми днями піддаються масованому ракетному обстрілу з сектора Газа. Щохвилини в бік Ізраїлю випускається в середньому три ракети. Вчора ракети з сектора Газа вразили будинки в Єрусалимі.

“Нині у світі триває кампанія з дезінформації та фейкових новин, яка направлена на те, щоб покласти всю провину на Ізраїль. Але не дозволяйте їм себе обдурити: ви в Україні добре знаєте, як вражають, мов зброя, фейкові новини та дезінформація”, - наголосив дипломат.

Він зазначив, що до нападу «ХАМАС» Ізраїль прагнув досягти спокою в Єрусалимі. Зокрема,було вжито усіх заходів для запобігання конфлікту чи насильству та для забезпечення свободи віросповідання. Йдеться, зокрема, про перенесення слухання Верховного суду щодо ситуації у палестинському кварталі Шейх Джарра, заборону євреям відвідувати Храмову гору, зміну маршруту Маршу прапорів, а потім - скасування заходу.

Крім того, за його словами, Ізраїль діяв розмірено у відповідь на ракети та повітряні кулі із запальними пристроями, запущеними з сектора Газа, щоб запобігти ескалації.

“Не вірте фейкам: повна відповідальність за ситуацію покладається на терористичні організації та на нестримне підбурювання Палестинської адміністрації”, - наголосив дипломат.

Він також висловив вдячність Україні за конструктивну позицію щодо розуміння реальності ситуації, засудження ракетних обстрілів із сектора Газа на ізраїльські цивільні центри та визнання права Ізраїлю на самооборону.

За останніми даними, ізраїльське місто Тель-Авів піддалося обстрілу ракет, запущених з Сектору Газа. У місті лунають сирени повітряної тривоги.