Нетаньягу оголосив про намір збільшити силу і частоту ударів по сектору Гази

"ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про намір збільшити силу і частоту ударів по сектору Гази.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на офіційній сторінці ізраїльського прем'єра в Twitter.

"За підсумками оцінки ситуації було прийнято рішення про те, що сила і частота ударів [по сектору Гази] будуть збільшені", - наголошується в повідомленні.

"ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви", - сказав Нетаньягу.

Ізраїльський прем'єр також закликав громадян суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля.

"Ці приписи рятують життя, їх потрібно неухильно виконувати", - наголосив він.

Нагадаємо, палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима. До ранку вівторка кількість обстрілів перевищила 200.

Ізраїль відповів ракетними обстрілами. У Газі загинули 24 людини, зокрема і дев'ятеро дітей. Іще понад 700 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими силами безпеки, з них близько 500 госпіталізовано. Ізраїльські військові повідомили, що в результаті ракетного обстрілу постраждали шестеро мирних мешканців.

Ця ескалація зумовлена спірністю території Єрусалима, який і Ізраїль, і Палестина вважають своїм.

Новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалима почався напередодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами.

Учора закрили для відвідувачів-іудеїв Храмову гору - священне місце для послідовників ісламу та юдаїзму.