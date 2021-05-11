Нетаньягу оголосив про намір збільшити силу і частоту ударів по сектору Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про намір збільшити силу і частоту ударів по сектору Гази.
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на офіційній сторінці ізраїльського прем'єра в Twitter.
"За підсумками оцінки ситуації було прийнято рішення про те, що сила і частота ударів [по сектору Гази] будуть збільшені", - наголошується в повідомленні.
"ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви", - сказав Нетаньягу.
Ізраїльський прем'єр також закликав громадян суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля.
"Ці приписи рятують життя, їх потрібно неухильно виконувати", - наголосив він.
Нагадаємо, палестинські війська випустили з Гази десятки ракет по Ізраїлю протягом 10 травня, коли святкувався День Єрусалима. До ранку вівторка кількість обстрілів перевищила 200.
Ізраїль відповів ракетними обстрілами. У Газі загинули 24 людини, зокрема і дев'ятеро дітей. Іще понад 700 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими силами безпеки, з них близько 500 госпіталізовано. Ізраїльські військові повідомили, що в результаті ракетного обстрілу постраждали шестеро мирних мешканців.
Ця ескалація зумовлена спірністю території Єрусалима, який і Ізраїль, і Палестина вважають своїм.
Новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалима почався напередодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами.
Учора закрили для відвідувачів-іудеїв Храмову гору - священне місце для послідовників ісламу та юдаїзму.