Байден на зустрічі з Путіним порушить питання кібератаки на бензинопровід у США

Президент США Джо Байден заявив, що під час запланованої на червень зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порушить питання кібератаки на енергетичну компанію Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу.

Про це він сказав журналістам у понеділок, 10 травня.

Президент США Джо Байден заявив, що на цей момент "немає доказів від нашої розвідки, що Росія якось причетна".

"Але є докази, що сам вірус-вимагач - в Росії. На них лежить певна відповідальність розібратись із цим", - заявив Байден.

.@POTUS on Colonial Pipeline: "So far, there is no evidence, based on from our intelligence people, that Russia is involved. Although, there's evidence that the actor's ransomware is in Russia. They have some responsibility to deal with this."



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Colonial Pipeline постачає близько 45% усього пального для Східного узбережжя США. Компанія транспортує бензин, дизель, авіаційне пальне і мазут з нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, через систему трубопроводів, що простягається від Техасу до Нью-Джерсі.

У п'ятницю, 7 травня, компанія повідомила про те, що стала жертвою кібератаки, внаслідок якої бензинопровід довелося зупинити. Станом на вівторок, 11 травня, його ще не запустили.

У зв'язку з цим американській владі довелося піти на надзвичайні заходи - тимчасово знято обмеження на понаднормову роботу і вимоги до обов'язкового нічного відпочинку для водіїв бензовозів у 18 штатах.

У ФБР заявили, що за атакою на Colonial Pipeline стоїть хакерське угрупування DarkSide. Воно використовує вірус для шифрування даних у мережі жертви, а потім вимагає викуп. Викрадена інформація тих, хто відмовляється платити викуп, розміщується на сайті DarkSide Leaks, де її може купити будь-хто. У випадку з Colonial Pipeline мова приблизно про 100 Гб даних.