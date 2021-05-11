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Байден на зустрічі з Путіним порушить питання кібератаки на бензинопровід у США

Хакерське угрупування, відповідальне за атаку, походить з Росії.

Байден на зустрічі з Путіним порушить питання кібератаки на бензинопровід у США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що під час запланованої на червень зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним порушить питання кібератаки на енергетичну компанію Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу.

Про це він сказав журналістам у понеділок, 10 травня.

Президент США Джо Байден заявив, що на цей момент "немає доказів від нашої розвідки, що Росія якось причетна".

"Але є докази, що сам вірус-вимагач - в Росії. На них лежить певна відповідальність розібратись із цим", - заявив Байден.

Colonial Pipeline постачає близько 45% усього пального для Східного узбережжя США. Компанія транспортує бензин, дизель, авіаційне пальне і мазут з нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, через систему трубопроводів, що простягається від Техасу до Нью-Джерсі.

У п'ятницю, 7 травня, компанія повідомила про те, що стала жертвою кібератаки, внаслідок якої бензинопровід довелося зупинити. Станом на вівторок, 11 травня, його ще не запустили.

У зв'язку з цим американській владі довелося піти на надзвичайні заходи - тимчасово знято обмеження на понаднормову роботу і вимоги до обов'язкового нічного відпочинку для водіїв бензовозів у 18 штатах.

У ФБР заявили, що за атакою на Colonial Pipeline стоїть хакерське угрупування DarkSide. Воно використовує вірус для шифрування даних у мережі жертви, а потім вимагає викуп. Викрадена інформація тих, хто відмовляється платити викуп, розміщується на сайті DarkSide Leaks, де її може купити будь-хто. У випадку з Colonial Pipeline мова приблизно про 100 Гб даних. 

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