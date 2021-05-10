Голова МЗС Німеччини закликав Росію повернутися до діалогу з Євросоюзом

Маас підкреслив важливість того, щоб "ЄС не відхилявся зі свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Євросоюз готовий до діалогу з Росією, але очікує те саме від країни. Відповідну заяву він зробив перед зустрічами зі своїми колегами з держав ЄС у Брюсселі, пише DW.

"Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - зазначив він.

Маас підкреслив важливість того, щоб "ЄС не відхилявся зі свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії", цитує його AFP.

Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією санкції у вигляді заборони в'їзду для вісьмох громадян ЄС.

Нагадаємо, що усі 27 країн-членів Європейського Союзу засудили введені Росією санкції проти вісьмох громадян ЄС у вигляді заборони на в'їзд.

29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії. 30 квітня Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, в тому числі проти голови Європарламенту Давида Сассолі.