В Афганістані внаслідок вибуху в школі загинули 85 людей

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Афганістані внаслідок вибуху в кабульській школі для дівчат загинули 85 людей. Ще 147 осіб отримали поранення, пише CNN

Замінована машина вибухнула перед школою Сайед Аль-Шухада, ще дві вибухівки здетонували, коли учні в паніці вибігли на вулицю.

У цьому районі мешкає велика община шиїтів, які раніше піддавалися гонінням з боку терористів "Ісламьскої держави". Офіційний заяв щодо взяття відповідальності за теракт поки не надходило. "Талібан" свою причетність заперечує.

Більшість убитих – школярки.

"Перший вибух був таким потужним і трапився так близько від дітей, що деяких із них поки опізнати не вдалося", - заяив анонміний посадовець Reuters.

Родини жертв звинуватили уряд та західні держави у нездатності закінчити тривале насилля.

Нагадаємо, що 2 травня у Кабулі трапилися пожежі з десятками бензовозів із нафтою. Вогонь поширився на значну площу і призвів дл вимкнення електрики в декількох районах. Відомо щонайменше про сімох загиблих. Два джерела у службах безпеки повідомили, що вогонь, ймовірно, виник у результаті удари ракет "Талібану", однак терористичне угрупування це заперечує.

Талібан" виступає проти рішення США вивести війська з Афганістану до 11 вересня поточного року, бо експрезидент США Дональд Трамп обіцяв зробити це до 1 травня.