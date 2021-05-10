ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
У Києві відбулася акція біля пам’ятника Ватутіну з покладанням квітів і червоними прапорами
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Бурштиновий довгосуд. ​​ВАКС не може перейти до розгляду по суті справи Розенблата-Полякова з 2019 року
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Російські кораблі заважали спільному навчанню суден України і США
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
Британський принц Майкл Кентський хотів продати свої зв'язки з Кремлем, - ЗМІ
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
В Одесі затримали провокаторів з георгіївською стрічкою і свастикою, побилися русофіли та поліцейські
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Американський крейсер затримав судно з російськими ракетами
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті
ГоловнаСвіт

В Афганістані внаслідок вибуху в школі загинули 85 людей

"Талібан" заперечує свою причетність. 

Фото: twitter.com/Soniyaarr
В Афганістані внаслідок вибуху в кабульській школі для дівчат загинули 85 людей. Ще 147 осіб отримали поранення, пише CNN.

Замінована машина вибухнула перед школою Сайед Аль-Шухада, ще дві вибухівки здетонували, коли учні в паніці вибігли на вулицю. 

У цьому районі мешкає велика община шиїтів, які раніше піддавалися гонінням з боку терористів "Ісламьскої держави". Офіційний заяв щодо взяття відповідальності за теракт поки не надходило. "Талібан" свою причетність заперечує.

Більшість убитих – школярки. 

"Перший вибух був таким потужним і трапився так близько від дітей, що деяких із них поки опізнати не вдалося", - заяив анонміний посадовець Reuters.

Родини жертв звинуватили уряд та західні держави у нездатності закінчити тривале насилля. 

Нагадаємо, що 2 травня у Кабулі трапилися пожежі з десятками бензовозів із нафтою. Вогонь поширився на значну площу і призвів дл вимкнення електрики в декількох районах. Відомо щонайменше про сімох загиблих. Два джерела у службах безпеки повідомили, що вогонь, ймовірно, виник у результаті удари ракет "Талібану", однак терористичне угрупування це заперечує. 

Талібан" виступає проти рішення США вивести війська з Афганістану до 11 вересня поточного року, бо експрезидент США Дональд Трамп обіцяв зробити це до 1 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також