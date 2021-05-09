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Кіпр пом'якшує правила в'їзду для вакцинованих туристів

Відтепер їм не доведеться йти на самоізоляцію, залишатися на карантині або проходити будь-який тест на COVID-19.

Кіпр пом'якшує правила в'їзду для вакцинованих туристів
Фото: EPA/UPG

Влада Кіпру з 10 травня пом’якшує умови в’їзду в країну для вакцинованих туристів. Їм не доведеться проходити самоізоляцію та здавати тест на COVID-19.

Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров’я країни.

"Пасажирів, які були щеплені та мають дійсний сертифікат про вакцинацію незалежно від їх громадянства, не проситимуть про те, щоб вони йшли на самоізоляцію, залишалися на карантині або проходили будь-який тест на COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Перед приїздом туристам необхідно завантажити копію свого сертифікату про вакцинацію (англійською мовою) на портал CyprusFlightpass. Їм також необхідно надати дані про препарат, яким їх прищепили, і дату вакцинації. За надання недостовірної інформації про імунізацію мандрівникам загрожує штраф.

Нагадаємо, на території Кіпру з 26 квітня до 9 травня включно діє жорсткий великодній локдаун через зростання кількості випадків коронавірусу.

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