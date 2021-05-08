Представництво Євросоюзу внесло заставу за арештованого грузинського опозиціонера

Представництво Євросоюзу в Грузії внесло заставу в розмірі 40 тисяч ларі (приблизно 320 тисяч гривень) за арештованого опозиціонера Ніку Мелія.

Про це йдеться в заяві представництва.

Гроші внесено на підставі домовленостей, досягнутих грузинськими політичними силами за посередництва Євросоюзу.

"Це ще один важливий крок, зроблений для припинення політичної кризи в Грузії і виконання угоди від 19 квітня. Ми очікуємо, що цей крок ще більше полегшить приєднання всіх обраних членів парламенту до угоди і зробить свій внесок в його реалізацію в інтересах Грузії, її громадян, відносин ЄС-Грузія і євроатлантичного майбутнього Грузії", - зазначено в заяві.

Гроші для застави надав Європейський фонд за демократію.

Нагадаємо, що лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія обвинувачується в організації масових безпорядків 20 червня 2019 року.

Влітку 2020 року йому обрали запобіжний захід у вигляді застави 30 тисяч ларі. Тоді Мелія виплатив заставу, але у листопаді 2020 року під час акції протесту демонстративно викинув електронний браслет, назвавши його символом несправедливості.

У відповідь йому підвищили суму застави ще на 40 тисяч ларі. Мелія відмовився платити гроші, у зв'язку з цим 23 лютого 2021 року його взяли під варту.

Його затримання поглибило політичну кризу в Грузії, яку тепер намагаються вирішити за посередництва Євросоюзу.