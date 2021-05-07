​ВООЗ схвалила китайську вакцину проти ковіду Sinopharm

Цей крок розширив список препаратів, які можуть бути придбані через міжнародний механізм COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу Sinopharm для екстреного вакцинування людей старших 18 років.

Про це заявивна брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Він пояснив, що цей крок розширив список препаратів, які можуть бути придбані через міжнародний механізм COVAX. Крім того, може бути прискорена процедура схвалення регулюючими органами держав вакцини Sinopharm, і це дозволить їм купувати її і застосовувати.

Своєю чергою, помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао пояснила, що включення вакцини Sinopharm в список рекомендованих для екстреного застосування створює можливості для "прискорення доступу до вакцин для країн, які хочуть захистити працівників охорони здоров’я і населення в групі ризику".

Sinopharm стала першою китайською вакциною, що отримала схвалення ВООЗ.

Нагадаємо, вакцина фармацевтичної компанії Sinopharm була першою, яку Китай схвалив для широкого застосування всередині країни. Розробник вакцини - група China National Biotec (CNBG), яка входить у Sinopharm. Це перша китайська вакцина, яка пройшла повні клінічні випробування.

Sinopharm повідомляла, що її вакцина показала ефективність на рівні 79,3% за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань, і ці результати відповідають стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім Китаю, вакцина проходила клінічні випробування в ОАЕ, Бахрейні, Йорданії, Перу та Аргентині. У Бахрейні і ОАЕ її використання вже схвалено.

У січні цього року Угорщина уклала угоду на закупівлю вакцини Sinopharm.