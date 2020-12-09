В ОАЕ заявили, що китайська вакцина від COVID-19 показала ефективність у 86%

Дослідження не виявило серйозних проблем з безпекою прерапата.

Експериментальна вакцина від коронавірусу, розроблена Китайською національною фармацевтичною групою (Sinopharm), ефективна у 86% випадків.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Об'єднаних Арабських Еміратів з посиланням на проміжний аналіз пізніх клінічних випробувань, повідомляє Nikkei Asia.

"Аналіз показує "99% рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл і 100% ефективність у запобіганні помірних і важких випадків захворювання", - йдеться в заяві міністерства, опублікованому державним інформаційним агентством.

"Дослідження не виявило серйозних проблем з безпекою", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві оголосили про офіційну реєстрацію вакцини, втім не уточнили подробиць досліджень. Зокрема не були оприлюднені дані щодо виявлених побічних ефектів, кількості захворілих добровольців або кількості тих, хто отримав плацебо.

Зазначається що у випробуванні в ОАЕ взяли участь 31 тис. добровольців.

У липні в ОАЕ почалася 3 фаза клінічних випробувань вакцини, розробленої Пекінським інститутом біологічних продуктів, підрозділом Китайської національної біотехнологічної групи Sinopharm (CNBG).

У вересні було дозволено екстрене використання вакцини для певних груп населення, що стало першим міжнародним дозволом на вакцину, розроблену в Китаї.

Нагадаємо, раніше Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".