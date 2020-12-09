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Меркель не бачить можливості серйозно "вдарити" по пандемії в 1 кв. 2021 навіть з вакциною

Влада не зможе забезпечити щеплення достатньої кількості людей для цього. 

Меркель не бачить можливості серйозно "вдарити" по пандемії в 1 кв. 2021 навіть з вакциною
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает с заявлением об отравлении Навального, Берлин, 2 сентября 2020 г.
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не вбачає шансу серйозно "вдарити" по пандемії коронавірусу в першому кварталі 2021 року навіть за умови початку вакцинування.

Відповідну заяву вона зробила у середу, 9 грудня, для нижньої палату Бундестагу, пише Reuters.

Меркель зазначила, що влада не має можливості вакцинувати достатню кількість людей у першому кварталі, щоб це значно змінило ситуацію з ковідом.

Втім канцлер відзначила, що вакцинування допоможе скоротити кількість летальних випадків. Вона підкреслила також, що робитиме все можливе, щоб школи і дитячі садочки лишалися відкритими.

Поки що єдиною країною Західної Європи, де почалася вакцинація від коронавірусу, стала Велика Британія. Учора там щепили першу людину (поза межами випробувань вакцини) – 90-річну жінку. 

На початку грудня МОЗ Німеччини заявило, що вакцинація у країні буде безкоштовною та добровільною. Загалом ЄС передбачає придбати 300 мільйонів доз вакцини. Євросоюз отримає американсько-німецьку вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

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