Опубліковано результати клінічних випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19

В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин

Впливовий медичний журнал The Lancet у вівторок, 8 грудня, опублікував результати клінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Таким чином, ця компанія, яка розробляє вакцину від коронавірусу спільно з Оксфордським університетом, стала першим виробником вакцини від коронавірусу, результати клінічних випробувань якого оприлюднені, передає DW.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

Згодом у компанії заявили, що проведуть додаткові дослідження.

Згідно з публікацією у The Lancet, у групі, де ефективність вакцини виявилася вищою, не було волонтерів старше 55 років. В іншій, більшій групі, ефективність становила 62%. Але автори публікації запевнили, що надали дані додаткового аналізу, який свідчить про те, що вища ефективність вакцини не пов'язана з віком.

Загалом видання The Lancet підтвердило середню ефективність вакцини AstraZeneca на рівні 70%.

Вакцина AstraZeneca у разі її допуску на ринок завдяки простішій технології виготовлення буде значно дешевшою за вакцини конкурентів. Також її перевагою є те, що її не потрібно зберігати при дуже низьких температурах.

Результати клінічних випробувань основних конкурентів AstraZeneca - американської фармкомпанії Moderna та німецької компанії Biontech й американського фармацевтичного концерну Pfizer - наразі не оприлюднені.

Як повідомляли, Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.