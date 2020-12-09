"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
У Трускавці вбили місцевого кримінального авторитета
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Путіну в Сочі побудували копію підмосковного кабінету, щоб приховати його місцезнаходження, - ЗМІ
Путіну в Сочі побудували копію підмосковного кабінету, щоб приховати його місцезнаходження, - ЗМІ
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії

Одужали на дві тисячі більше людей, ніж захворіли.

В Україні минулої доби проведено 37 822 ПЛР-тестувань і виявлено 12 585 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали - 14 554 особи. Померли за добу 276 пацієнтів, що є найвищим показником добової смертності від початку пандемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 грудня 2020. Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізована - 1 281 особа; летальних випадків - 276; видужали 14 554 особи", - написав Степанов у фейсбуці.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок 9 грудня склала 845 343 особи. Одужали 451 118 людей, 14 204 особи - померли від COVID-19.

Нагадаємо, кількість одужалих від ковіду за вчора майже на 2 тис. перевищила число захворілих. У Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивну динаміку.

Учора Степанов повідомив, що вперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тиждень тому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також