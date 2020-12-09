За минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії

Одужали на дві тисячі більше людей, ніж захворіли.

В Україні минулої доби проведено 37 822 ПЛР-тестувань і виявлено 12 585 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали - 14 554 особи. Померли за добу 276 пацієнтів, що є найвищим показником добової смертності від початку пандемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 грудня 2020. Зокрема, захворіли 654 дитини і 682 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізована - 1 281 особа; летальних випадків - 276; видужали 14 554 особи", - написав Степанов у фейсбуці.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок 9 грудня склала 845 343 особи. Одужали 451 118 людей, 14 204 особи - померли від COVID-19.

Нагадаємо, кількість одужалих від ковіду за вчора майже на 2 тис. перевищила число захворілих. У Міністерстві охорони здоров'я заявили про позитивну динаміку.

Учора Степанов повідомив, що вперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тиждень тому.