У МОЗ констатували спад тижневої захворюваності на ковід уперше із серпня

Уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"За минулий тиждень у нас захворіло всього 89 тис. 322 людини. Я вам хочу повідомити, що починаючи із кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворілих, у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тис. 936 захворілих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тис. 322 захворілих. Тобто, майже на 7,5 тис. менше", - сказав очільник МОЗ.

Степанов наголосив, що за тиждень було зроблено стільки ж тестувань, як і позаминулого тижня - 279 тисяч.

Рівень летальності від COVID-19 в Україні становить 1,7%. За словами міністра, цей показник майже вдвічі менший, ніж у Польщі та приблизно втричі нижчий, ніж у Франції та Великобританії. Це досягнуто завдяки професійності українських медиків, наголосив Степанов.

Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.

Очільник МОЗ закликав українців дотримуватися протиепідемічних правил.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявили 8 641 випадок коронавірусу. За неділю одужало 5 123 пацієнти, зафіксовано 145 пов’язаних із ковідом смертей.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

Пропозиції щодо карантину у січні Міністерство охорони здоров'я може представити на черговому засіданні уряду, яке відбудеться наступного тижня. Карантин, швидше за все, оголосять після 2 січня. Передбачається, що не працюватимуть навчальні заклади, також буде обмежена діяльність закладів, які пов'язані з розважальною діяльністю.