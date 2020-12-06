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У ЗСУ зареєстрували 93 нові випадки ковіду

Станом на 6 грудня в Збройних Силах України на ковід хворіє 3240 осіб.

У ЗСУ зареєстрували 93 нові випадки ковіду
Фото: ukrinform.com

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 93 нові випадки коронавірусу.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

8 осіб госпіталізовано. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 85 осіб.

Додамо, станом на 6 грудня в Збройних Силах України на ковід хворіє 3240 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 7899 осіб, летальних випадків – 29. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 473 особи.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо про 28-му та 29-ту смерті у ЗСУ, спричинені коронавірусом. Померли військовослужбовці з Чернігівської та Хмельницької областей.

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