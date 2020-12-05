За добу у Києві від коронавірусу померло 15 людей

За минулу добу в Києві ще 1541 хворий на коронавірус, померли 15 людей.

Про це повідомили у Київській міській раді.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, в Дарницькому — 253. Та в Деснянському районі – 239 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 523 людини.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 78 291. Усього коронавірус подолали 25 108 мешканців. Померло 1410 киян.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 грудня зафіксовано 13 825 нових випадків ковіду. Госпіталізовано – 1 504 особи, летальних випадків – 226.

Додамо, у Кабміні обіцяють безкоштовну вакцину від COVID-19 для деяких груп населення. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.

4 грудня Рада підтримала закон про залучення України до клінічних випробувань вакцин від коронавірусу. Автори законопроєкту вважають, що прийняття документа сприятиме залученню в Україну міжнародних клінічних випробувань, а також зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.