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У Києві за добу зафіксували 1374 випадки коронавірусу

Померли 26 людей, одужали - 310.

У Києві за добу зафіксували 1374 випадки коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Києві минулої доби зафіксували 1374 хворих на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 750.Захворіли:

  • 794 жінки віком від 18 до 92 років
  • 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв
  • 33 дівчинки від одного до 17 років і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, і 78 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померло 26 киян.  Усього за період пандемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу.

Одужали за добу - 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за 3 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом. З них хворобу підтвердили у 681 медика і 649 дітей. Також зафіксовано 235 летальних випадків, одужали 13 383 людини. Загальна кількість померлих - 13 195, захворілих - 787 891, одужалих - 397 809.

Учора Максим Степанов повідомив, що в Україні не планують проводити загальне тестування населення на коронавірус. Втім Міністерство охорони здоров’я має на меті збільшити кількість щоденних тестів.

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