​Степанов: Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року

Голова МОЗ повідомив, що Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальної ініціативи COVAX.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року.

"Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальної ініціативи COVAX. До 7 травня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини: кінець першого - початок другого кварталу", - заявив він під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, Україна також веде переговори по поставку вакцин з виробниками, які уже закінчили випробування.

Степанов зазначив, що Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікується також на початку другого кварталу. Кількості доз, які може поставити компанія, він не уточнив.

Міністр додав, що Україна не буде купувати російську вакцину, бо вона не пройшла третьої стадії клінічного випробування і її не рекомендує ВООЗ.

Нагадаємо, раныше Степанов заперечив підготовку масового тестування населення на COVID-19.

3 грудня Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я", який сутосується особливостей вакцинації.