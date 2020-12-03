В Україні другий день поспіль від ковіду одужали більше людей, ніж захворіли

Другий день поспіль в Україні кількість осіб, які одужали від коронавірусної недуги, перевищує кількість захворілих за добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року", - написав він у фейсбуці.

За його даними, за минулу добу захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників, госпіталізовано 1 739 осіб, зафіксовано 243 пов’язаних з коронавірусом летальних випадки.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 772 760 осіб, одужало - 384 426, померло - 12 960.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 75 376 випадків;

Вінницька область – 17 988 випадків;

Волинська область – 25 121 випадок;

Дніпропетровська область – 40 966 випадків;

Донецька область – 24 175 випадків;

Житомирська область – 30 630 випадків;

Закарпатська область – 23 880 випадків;

Запорізька область – 33 615 випадків;

Івано-Франківська область – 38 080 випадків;

Київська область – 40 427 випадків;

Кіровоградська область – 5 701 випадок;

Луганська область – 6 610 випадків;

Львівська область – 48 144 випадки;

Миколаївська область – 19 894 випадки;

Одеська область – 47 920 випадків;

Полтавська область – 23 926 випадків;

Рівненська область – 32 223 випадки;

Сумська область – 31 184 випадки;

Тернопільська область – 28 673 випадки;

Харківська область – 57 267 випадків;

Херсонська область – 11 087 випадків;

Хмельницька область – 30 943 випадки;

Черкаська область – 24 776 випадків;

Чернівецька область – 34 432 випадки;

Чернігівська область – 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляли, Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19.