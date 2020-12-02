В Україні майже 200 тисяч людей захворіли на ГРВІ за тиждень

За період з 23 по 29 листопада на гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні захворіло 199 277 людей, із них 39,5% - діти віком до 17 років.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 199 277 людей, із них 39,5% - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 000 населення, що на 8,6% більше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 5 із 16 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 1 - типу А(Н1)pdm09, 3 - типу B.

Повідомлень про летальні випадки не надходило.

За минулий тиждень проти грипу вакциновано 17 644 людини. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 101 145 осіб.

Загалом з початку епідемічного сезону з 28 вересня до 22 листопада 2020 року перехворіло 3,4% населення країни; госпіталізовано 1,5% захворілих осіб, із них 7 486 - діти віком до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано.

У жовтні у МОЗ прогнозували 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні на добу в найгіршому випадку. Прогноз включає як захворювання на коронавірус, так і грип.

Також МОЗ попереджало, що COVID-19 та грипом можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби і навіть смерті.