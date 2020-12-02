У Києві на коронавірус захворіли ще 1735 людей

У Києві минулої доби на коронавірус захворіли ще 1735 людей.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74 012. Захворіли:

922 жінки віком від 18 до 86 років

684 чоловіки віком від 18 до 96 рокiв

57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчики від 10 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 69 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 16 киян. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1339 мешканців столиці.

Одужали за добу найбільше хворих від початку пандемії - 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.

"Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – майже 53%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, 13 882 пацієнти одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

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