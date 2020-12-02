Комісія оприлюднила попередні висновки щодо трагедії у лікарні на Львівщині

Комісія департаменту охорони здоров'я оприлюднила результати перевірки у лікарні міста Жовква Львівської області, де внаслідок відключення електроенергії через нестачу кисню померли двоє пацієнтів.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

"Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

На власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

"Робота департаменту на цьому не завершиться. Департамент проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії", - зазначив голова комісії Андрій Голдун.

Нагадаємо, 27 листопада у жовківській лікарні в період від 17:50 до 19:10 не було електропостачання. У цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

Правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх задіяно не було.

За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою – звільнення головного лікаря медичного закладу.

МОЗ направила комісію для з'ясування обставин події.