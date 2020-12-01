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НСЗУ запустила дашборд щодо наявності ліків з "ковідного протоколу" в аптеках та лікарнях

Відповідний онлайн-сервіс вже доступний на сайті відомства.

НСЗУ запустила дашборд щодо наявності ліків з "ковідного протоколу" в аптеках та лікарнях
Фото: EPA/UPG

Національна служба здоров’я запустила дашборд, який дозволяє моніторити поточну ситуацію із залишками ліків, що входять до переліку засобів для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідний онлайн-сервіс вже доступний на сайті відомства.

"Так, станом на 29 листопада відзвітували про залишки 114 форм лікарських засобів 588 лікарень. Найбільша кількість ліків для стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 наявна у таких закладах: у Городенківській ЦРЛ (Івано-Франківська область) - 78 лікарських засобів за 57 МНН (міжнародна непатентована назва - назва лікарського засобу або активного інгредієнту, прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров'я, - ред.), у Гощанській ЦРЛ (Рівненська область) - 65 препаратів за 43 МНН, у Закарпатському обласному клінічний фтизіопульмунологічному лікувально-діагностичному центрі - 61 препарат за 56 МНН", - повідомляє пресслужба НСЗУ.

Також на дашборді за кожним лікарським засобом можна побачити не тільки поточний залишок у певній лікарні, а його приріст за добу, середній залишок за сім днів, кількість закладів, де є певні ліки та інше.

Щодо наявності залишків, необхідних для боротьби з COVID-19, в аптечних закладах, то відзвітували 2570 аптечних закладів. У них наявні 143 форми ліків, до складу яких входять 45 МНН.

Дашборд створено на основі даних ДП "Медичні закупівлі" (інформація про залишки ліків в ЗОЗ) та Держлікслужби (залишки по аптечних мережах).

Нагадуємо, лікарі закликають не вживати антибіотики при коронавірусі, крім того випадку, якщо додатково була діагностована бактеріальна інфекція.

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