Через пандемію гуманітарної допомоги наступного року потребуватимуть 235 млн людей

Для реагування на наслідки пандемії у гуманітарній сфері необхідно зібрати від країн-донорів 35 мільйонів доларів.

Внаслідок пандемії коронавірусу 235 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2021 році. Це на 40% більше, ніж у 2020-му.

Про це йдеться у доповіді Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА).

"Криза COVID-19 зіштовхнула мільйони людей з бідністю та сприяла гігантському зростанню гуманітарних потреб", - заявив голова ОСНА Марк Лоукок.

Він також зазначив, що малозабезпечене населення планети, окрім негативного впливу від природних лих, воєнних конфліктів та змін клімату, страждає від критичної бідності та голоду, спричинених коронавірусною пандемією.

За даними ООН, для реагування на наслідки пандемії у гуманітарній сфері необхідно зібрати від країн-донорів 35 мільйонів доларів. Ці гроші необхідні для забезпечення 160 мільйонів людей у 56 країнах світу притулком, їжею та медичною допомогою.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що більш ніж 30 країн світу опинилися під загрозою голодування в умовах пандемії коронавірусу. Ідеться про країни, які розвиваються. У 10 з них уже понад мільйон людей перебувають на межі смерті від голоду.