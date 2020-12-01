Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через пандемію гуманітарної допомоги наступного року потребуватимуть 235 млн людей

Для реагування на наслідки пандемії у гуманітарній сфері необхідно зібрати від країн-донорів 35 мільйонів доларів.

Через пандемію гуманітарної допомоги наступного року потребуватимуть 235 млн людей
Фото: EPA/UPG

Внаслідок пандемії коронавірусу 235 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2021 році. Це на 40% більше, ніж у 2020-му.

Про це йдеться у доповіді Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА).

"Криза COVID-19 зіштовхнула мільйони людей з бідністю та сприяла гігантському зростанню гуманітарних потреб", - заявив голова ОСНА Марк Лоукок.

Він також зазначив, що малозабезпечене населення планети, окрім негативного впливу від природних лих, воєнних конфліктів та змін клімату, страждає від критичної бідності та голоду, спричинених коронавірусною пандемією.

За даними ООН, для реагування на наслідки пандемії у гуманітарній сфері необхідно зібрати від країн-донорів 35 мільйонів доларів. Ці гроші необхідні для забезпечення 160 мільйонів людей у 56 країнах світу притулком, їжею та медичною допомогою.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що більш ніж 30 країн світу опинилися під загрозою голодування в умовах пандемії коронавірусу. Ідеться про країни, які розвиваються. У 10 з них уже понад мільйон людей перебувають на межі смерті від голоду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також