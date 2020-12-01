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З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні зріс на 71 гривню

Також зростуть "прив’язані" до прожиткового мінімуму виплати.

З 1 грудня прожитковий мінімум в Україні зріс на 71 гривню
Фото: НБУ

З 1 грудня 2020 року в Україні прожитковий мінімум зріс до 2189 гривень. Це передбачено ст. 7 закону про держбюджет на 2020 рік.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

  • для дітей віком до 6 років - 1921 гривня;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 2395 гривень;
  • для працездатних осіб - 2270 гривень;
  • для осіб, які втратили працездатність - 1769 гривень.

Також з 1 грудня зростуть "прив’язані" до прожиткового мінімуму виплати:

  • розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних - до 2 383 грн;
  • загальна сума "пакунку малюка" - до 5763 грн;
  • максимальна допомога з безробіття (не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) - 9080 грн;
  • мінімальний розмір аліментів на одну дитину (не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) - для дітей до 6 років не менше 960,50 грн; для дітей від 6 до 18 років - не менше 1197,5 грн.

При цьому розмір мінімальної заробітної плати не зміниться. Як і з 1 вересня 2020 року, він становитиме:

  • у місячному розмірі - 5000 грн,
  • у погодинному розмірі - 29,20 грн.

З 1 грудня також зросте і надбавка пенсіонерам за стаж: щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн.

Востаннє прожитковий мінімум підвищували з 1 липня 2020 року - до 2118 грн.

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