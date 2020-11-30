Після попереджувального пострілу прикордонників вони кинули свою ношу і втекли в Росію.

Четверо осіб намагалися перемістити з Росії на території України товар на понад 9 млн гривень: парфуми, коштовні годинники та аксесуари, ліки, партію тестів для виявлення COVID-19. Прикордонники помітили ймовірних контрабандистів у Сумській області на березі Ворскли біля Олександрівки.

Аби їх затримати, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Ті, покинувши свою ношу, втекли на територію Російської Федерації, інформує пресслужба ДПСУ.

"У 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, було виявлено велику кількість медичних засобів, у т.ч. й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс" – HUBLOT, ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії Patek Philippe, два флакони парфумів Accento Sospiro та Sospiro Opera, а також чотири футляри для зберігання елітних годинників", - сказано в повідомленні.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Наразі товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

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