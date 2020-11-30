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Патріарх Варфоломій відвідає Україну у серпні 2021, - ЗМІ

Візит може припасти на 30-ту річницю незалежності України.

Патріарх Варфоломій відвідає Україну у серпні 2021, - ЗМІ
патриарх Варфоломей
Фото: EPA/UPG

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем повідомив, що відвідає Україну у серпні 2021 року.

Про це з посиланням на видання Orthodox Times інформує Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, Константинопольський патріарх оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом у День незалежності України в серпні наступного року, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся із вселенським патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну. Повідомляли, що як можливу дату візиту розглядають 30-ту річницю незалежності України.

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